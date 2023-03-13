Elazığ'da şap hastalığına karşı aşılama çalışmaları devam ediyor

SAT-2 serotipi hastalığı sonrası Elazığ'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, şap hastalığına önlem olarak büyük ve küçükbaş hayvanları aşılamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Sivrice ilçesinde yapılan aşılama çalışmalarına katılan İl Müdürü Ali Kılıç, Türkiye'de de görülen SAT-2 serotipi şap hastalığı nedeniyle önlem maksatlı olarak Elazığ'da da aşılama çalışmaları başlatıldığını söyledi. Kılıç, "Şap hastalığı hayvanlarda görülen viral bir hastalık, hastalığın etkeni olan virüs, özellikle iştahsızlık, verim kaybı ve ağız bölgesinde, tırnak arasında farklı yaralanmalar gibi belirtilerle kendini gösterir. Şap hastalığının insanlara doğrudan bulaşması ve insanları hasta etmesiyle ilgili kayıt bulunmamaktadır. İnsanlarımızın et tüketimi noktasında herhangi bir endişeye kapılmasına gerek yoktur” dedi.

Şap hastalığıyla mücadele etmek için gerekli önlemleri aldıklarını vurgulayan Kılıç, İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı 32 ekip ve 135 personel ile sahada aşılama çalışmalarına hızlı bir şekilde devam ettiklerini sözlerine ekledi.