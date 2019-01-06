Elazığ'da ‘Sarıkamış Şehitlerine Saygı Yürüyüşü' düzenlendi.

Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da Sarıkamış şehitleri 104. yılında anıldı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce Sarıkamış Şehitleri için organize edilen yürüyüş İstasyon Caddesi'nde başlarken 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda son buldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Şehitliğin bir din ve vatan için paha biçilemeyecek en son nokta olduğunu ifade eden Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Suphi Döner, "Tarihimizde en önemli yerlerden birinde olan gönlümüzde, kalbimizde ve geleceğimiz için bize yol tabelası olan Sarıkamış Şehitlerimizi anmak için bir aradayız. Geçmişten bugüne kadar bizleri var eden dini ve milli değerler uğruna şehit olan tüm şehitlere yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Şehitler bizler için yol tabelasıdır. Bugün gençlerimiz bir arada bugün bu etkinlikte vefa ve anma yürüyüşünde o gün şehitlerin o hallerinden kendilerine pay çıkaracaklarına eminim. Yarın gençlerimizin yüzüne bakacağız. Bugün bu gençler hangi değerler ile yetişirlerse yarın o değerler ile bize değer vereceklerdir. Birinci Dünya Savaşı'na katıldı. Bu savaşın ilk adımlarında doğu cephesinde yaşadığımız. Eksi 40 derecede ve 3 bin rakımda kış şartlarında bizler gibi donanımlı olmayan bir ordunun sadece vatanı için Ruslara karşı savaşı verdiği gündeyiz” dedi.

Yürüyüşe Vali Vekili Mustafa Gül, AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Suphi Döner ile çok sayıda vatandaş katıldı.