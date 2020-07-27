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Elazığ'da "Sarıkız" örümceği görüntülendi

Son bir ayda çevre illerde görünen et yiyen örümcek olarak bilinen "Sarıkız" Elazığ’da da görüntülendi.

Son bir ayda çevre illerde görünen et yiyen örümcek olarak bilinen "Sarıkız" Elazığ'da da görüntülendi.


Merkeze bağlı Harput Mahallesi'nde vatandaşlar, farklı ve iriliği ile dikkat çeken örümceği fark etti. Daha önce çevre illerde görünen ve türün halk arasında "et yiyen örümcek" olarak bilinen etobur sarıkız örümceği olduğunu gören vatandaşlar cep telefonu ile hayvanın fotoğraflarını çekti.


Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesiyle birlikte ortaya çıkan örümceğin 13 santimetre uzunluğa kadar ulaşabildiği, zehirli olduğu, özellikle akrep, kertenkele, hatta fare ve kendinden büyük memelilerle bile beslendiği biliniyor.

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