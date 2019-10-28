Elazığ'da satranç turnuvası ödül töreni

Elazığ'da 2 gün süren küçükler ve yıldızlar satranç turnuvası ödül töreniyle sona erdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde Türkiye Satranç Federasyonu Elazığ İl Temsilciliği tarafından yapılan küçükler ve yıldızlar il birinciliği satranç turnuvası tamamlandı. Gençlik Merkezi'nde yapılan turnuva sonrası ödül töreni düzenlendi. 24 kategoride 7 ile 18 yaş arasında 301 sporcunun katıldığı turnuva dereceye giren sporculara madalyaları törenle verildi.

Ödül kürsüsünde çocukların ve gençlerin olduğunu belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, “Buradan hem çocuklara hem de velilere şunları söylemek istiyorum. Sonuçta bu bir spor kazanan ve kayıp eden yok. Kazanmayı da kayıp etmeyi de biz çocuklarımıza öğretmek istiyoruz. Bundan sonraki turnuvalarda da gayret ve çalışma ile hocalarımızın da teşviki ile bir sonraki yarışmalarda daha büyük organizasyonlar olacaktır" dedi.

İlin en büyük turnuvasını gerçekleştirdiklerini belirten Satranç Federasyonu İl Temsilcisi Esra Kılavuz Yalçın, “2 gün boyunca sporcularımız burada ter döktüler. Katılan tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. Hepsine satranç yaşantıları boyunca başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından dereceye girenlere madalyaları ve ödülleri verildi.