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Elazığ'da şehirler arası yollarda kış lastiği denetimi, kar lastiği olmayana izin verilmiyor

Elazığ’da polis ve jandarma ekipleri özellikle şehirler arası yollarda denetimi arttırdı, kış lastiği olmayan araçların geçişine izin verilmedi.

Elazığ'da polis ve jandarma ekipleri özellikle şehirler arası yollarda denetimi arttırdı, kış lastiği olmayan araçların geçişine izin verilmedi.


Meteoroloji'nin yağış uyarısının ardından Elazığ'ın yüksek kesimlerinde kar, merkezinde ise yağmur etkili oldu. Yağışların başlamasıyla ulaşımda olumsuzluk yaşanmaması için alınan tedbirler attırıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri can ve mal kaybının olmaması amacıyla denetimlere ağırlık verdi. Ekipler bu kapsamda özellikle Bingöl, Tunceli, Malatya ve Diyarbakır yollarında araçları tek tek kontrol etmeye başladı. Özellikle kar lastiği olmayan araçların geçişine izin vermeyen ekipler, sürücüleri de bilgilendirdi.


Yağışların bir kaç gün süreyle devam etmesi beklenmesinden dolayı denetimlerin kent genelinde süreceği bildirildi.

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