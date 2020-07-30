Elazığ'da şehit aileleri ve gaziler ziyaret edildi

Elazığ'da Kurban Bayramı öncesi şehit aileleri ve gaziler ziyaret edildi.

Kurban Bayramı öncesi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Suat Kenç ve Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Çetin Özmen il genelindeki şehit ailelerini ve gazileri ziyaret etti. Aileler ve gazilerle bir süre sohbet ederek sorun ve taleplerini dinleyen Kenç, bayramlarını kutladı.

Şehitlerin haklarının asla ödenemeyeceğini belirten İl Müdürü Suat Kenç, ''Şehitlerin aileleri ve gazilerimiz devlete ve millete emanettir. Şehitlik en kutsal mertebedir. Bütün şehit aileleri de bu gururu ve onuru en iyi şekilde taşıyor. Bizler ne yapsak vatan ve bayrak uğruna evlatlarını şehit veren ailelerin acısını dindiremeyiz. Ancak bize şehitlerimizden bir emanet olarak kalan bütün ailelerimiz ve gazilerimizin her zaman yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz. Şehit ailelerimiz ve gazilerimizin her türlü sıkıntı ve sorunlarının giderilmesi için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz ve göstereceğiz. Devletimizin imkanları kendilerinin hizmetindedir” dedi.

Ziyaretlerden dolayı çok mutlu olduklarını dile getiren şehit aileleri ve gaziler ise, bu anlamlı günde kendilerinin yalnız bırakılmadığını ifade etti.