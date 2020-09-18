İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Elazığ'da şehit aileleri ve gazilere Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi

Elazığ’da şehit aileleri ile gazilere Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi.

Elazığ'da şehit aileleri ile gazilere Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Elazığ Valiliği'ne gönderilen Devlet Övünç Madalyaları ve Beratlarının Tevcih töreni yapıldı. Törene Vali Vekili Abdulkerem Abbasoğlu, 8. Kolordu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız, gaziler ve şehitler aileleri katıldı.


Törende şehit komiser yardımcısı Burhan Gatfar ile şehit Piyade Sözleşmeli er Fatih Ercan'ın ailesi ile gaziler polis memuru Ümmügülsüm Dündar ve Sözleşmeli er Zülfü Özçelik'e Devlet Övünç Madalyaları ve Beratları verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.