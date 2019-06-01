Elazığ'da şehit ailelerine ziyaret

Elazığ'da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli şehit ailelerini ziyaret etti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Sosyal Destek Programı personeli Ramazan Bayramı öncesi şehit ailelerini ziyaret etti. 2008 yılında bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik Kuzey Irak'a düzenlenen Güneş Harekatında şehit düşen Piyade Binbaşı Zafer Kılıç'ın babası Ahmet Kılıç ve Şehit Polis Memuru Gökmen Taşkıran'ın babası Necati Taşkıran'a giden İl Müdürü Suat Kenç'in de bulunduğu kurum personeli,Kadir gecesi ve bayramlarını kutladı.

Oğlunun kendisine verebilecek en güzel hediyeyi verdiğini dile getiren Şehit babası Ahmet Kılıç, “Beni onurlandırdı. Evladım vatanı, ezanı, bayrağı için gözünü kırpmadan şehadet şerbetini içmiştir. Rabbim Zaferim ve tüm şehitlerimizin mekanını cennet eylesin'' dedi.

Ziyaretlerden dolayı çok mutlu olduklarını belirten Şehit Polis Memuru Gökmen Taşkıran'ın babası Necati Taşkıran ise;"Bizleri bu anlamlı günde yalnız bırakmayarak bizleri çok mutlu ettiniz. Hoş geldiniz sefa getirdiniz. Şehitlik mertebesi güzel bir mertebedir. Evlatlarımız bayrağı, vatanı için şehit olup Türkiye'nin gururu olmuşlardır. Evlatlarımızın isimlerinin, hatıralarının yaşatıldığını görmek bizi onurlandırıyor Allah devletimize zeval vermesin” diye konuştu.

Şehitliğin peygamberlikten sonra gelen en yüce makamlardan biri olduğunu vurgulayan İl Müdürü Suat Kenç ise,"Hepimiz biliriz, Rabbimizin insanoğlu için bahşettiği en önemli makamlardan birisi hiç kuşkusuz şehitliktir. Evlatlarınız , bu kutlu yolun en büyük yoldaşları olmuş, yüce Allah'ın rızasını kazanmak için, vatan için, namus için can verip, şehadet şerbeti içmişlerdir. Vatanı , bayrağı , ezanı için canlarını vermiş olan tüm aziz şehitlerimizi, bir kez daha saygı ve şükranla anıyor, yüce Allah'tan rahmet diliyorum” şeklinde konuştu.