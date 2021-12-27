Elazığ'da şehit Hasan Halit Küçük için vefa gecesi düzenlendi

Elazığ'da Şehit Hasan Halit Küçük için ‘Kahraman Vefa' gecesi düzenlendi.

Aksaray'a gitmek için bindiği otobüsten Gürün'de indirilerek teröristlerce şehit edilen Emniyet Amiri Hasan Halit Küçük için Elazığ'da Fırat Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezinde ‘Kahraman Vefa' gecesi düzenlendi. Programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından şiir dinletisi, Devlet Klasik Türk Müziği Korosunun solo eserlerini seslendirmesi ve Şehit Burhan Gatfar'ın oğlu Batuhan Gatfar'ın annesi Semra Gatfar'a sürpriz yaparak sahnede şarkı seslendirmesiyle devam etti.

Programa şehit yakınlarının yanı sıra Ağın Belediye Başkanı Ali Uslu, İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Program, sanatçı Ahmet Şafak'ın türküler seslendirmesi ve katılımcılara plaket takdimi ile sona erdi.