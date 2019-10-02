Elazığ'da Şehit ve Gazilere Saygı Konferansı düzenlendi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Şehit ve Gazilere Saygı Konferansı düzenlendi. Cemil Meriç Fen Lisesi Konferans Salonunda yapılan konferansta Çanakkale Savaşı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve jandarma teşkilatını anlatan slaytlar izletildi. Ardından, 8. Kolordu Komutanlığına bağlı Bölge Bando Komutanlığı ekibi konser verdi.

4 yıldır konferansların devam ettiğini belirten İl Müdürü Suat Kenç'' 2019 yılında 6 konferans verildi. Dünyada bu kadar fedakar, vatan, din ve bayrak denildiği zaman hiç tereddüt etmeden kendisinden sonrakilerin yaşaması için kendisini feda eden başka bir millet yoktur. Biz elhamdülillah, din, devlet, vatan, millet, ezan ve bayrak denildiği zaman topyekun hareket ediyoruz. Bu bizim milletimizin en önemli değerlerinden birisidir. Geçmişten günümüze kadar vatan ve millet uğruna şehit olan tüm şehitlerimize Allah rahmet eylesin, gazilerimize de sağlık, sıhhat ve selamet versin. Türk milleti geçmişte olduğu gibi bugün de hain terör örgütlerine karşı yurt içinde ve yurt dışında El Bab'ta, Cerablus'ta ve Afrin'de terörle mücadele faaliyetini azim ve kararlılıkla yürütmektedir. Tarihin her döneminde kendi içinde binlerce kahraman yetiştiren bu topraklarda bizler de bugün tarihe tanıklık ediyoruz” dedi.

Konferansa, İl Müdürü Suat Kenç, Okul Müdürü Mustafa Karaaslan , 15 Temmuz Gazisi Astsubay Muhammed İrtegün, Kıbrıs gazileri ile öğrenciler katıldı.