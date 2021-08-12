Elazığ'da sel ve heyelan nedeniyle bozulan köy yollarında onarım çalışmaları sürüyor

Elazığ'da etkili olan sağanak yağış sonrasında meydana gelen sel ve heyelan nedeniyle bozulan köy yollarında İl Özel İdaresi tarafından başlatılan bakım ve onarım çalışmaları sürüyor.

Olay, Baskil ilçesinin Şahindere köyü yolu, Hacı Mustafa köyüne bağlı Balıbey mezrası yolu ile Söğütlüdere Hardi Çayı güzergahında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün aniden bastıran yağış sonrası sel meydana geldi. Sel sonrası bölgede heyelan oluşurken yol ulaşıma kapandı. Sel nedeniyle bir çok kayısı bahçelerinde toprak kayması, derin çukurlar, ayrıca sulama borularında hasar meydana geldi. Köy yolunda göçük meydana gelirken olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Ardından Elazığ İl Özel İdaresi tarafından bakım ve onarım çalışmaları başlatıldı. Sağanak yağmur nedeniyle bozulan ve tahrip olan köy yollarında iyileştirme yapılarak yeniden vatandaşın ulaşımına sunuluyor.