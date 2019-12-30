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Elazığ'da “Sende Geleceğe Umut Ol“ projesi

Elazığ’da sosyal sorumluluk projesi kapsamında cezaevindeki çocuklar için oyuncak ve malzeme desteği yapıldı.

Elazığ'da sosyal sorumluluk projesi kapsamında cezaevindeki çocuklar için oyuncak ve malzeme desteği yapıldı.


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Kreş birimi tarafından "Sende Geleceğe Umut Ol" projesi hayata geçirildi. Birime bağlı kreş yöneticilerinin destek verdiği proje kapsamında kitaptan oyuncağa,kıyafetten bir çok ihtiyaç malzemesine kadar çok sayıda ürün temin edildi. Temin edilen malzemeler, İl Müdürü Suat Kenç ile İlçe Kaymakamı Mustafa Gül'ün eşi Halime Gül ve proje koordinatörlerinin katılımıyla Sivrice Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumunda anneleri ile birlikte kalan çocuklara yönelik açılan kreşe teslim edildi.


Kreşte, oyun oynayıp eğlenceli etkinliklere katılan çocuklarla Gül, ayrıca yanında getirdiği oyuncakları hediye etti.

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