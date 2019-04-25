Elazığ'da serada ilk hasat "Salatalık"

Elazığ'da sera da üretimi gerçekleştirilen ürünlerden salatalığın hasadı yapıldı.

Mehmet Cankara'ya ait Yurtbaşı Beldesi Akmezra mevkiinde 10 dönüm arazi üzerinde kurulu olan serada sezonun ilk salatalık hasadı başladı. Salatalık hasadına Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, Tarım İl Müdürü Turan Karahan, TKDK İl Koordinatörü İbrahim Sertaç Yılmaz ve beraberindeki heyet katıldı.

Bölgenin bir tahıl deposu olduğunu sürekli dile getirdiklerini belirten Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan;"Şimdi seracılıkta da örtü altı dediğimiz yöntemle güzel işler başarılıyor. Bugün bu modern serada çok kaliteli bir ürün yetiştirildiğini hep birlikte gördük. Bu bizi son derece memnun etti. İlimiz adına istihdam ve katma değer oluşturması, gerekse kaliteli ürünleriyle bölgede söz sahibi olması gurur ve onur vericidir. Biz bir farkındalık oluşturmak istiyoruz. Elazığımız tarımda sebze ve meyve konusunda bölgenin lideridir"dedi.

Bölgede yaklaşık bin dekarlık bir alanda seracılık faaliyetleri yapıldığını aktaran Tarım İl Müdürü Turan Karahan ise Akmezra'nın sadece Elazığ' ın değil tüm bölgenin sebze ve meyve ihtiyacını karşılayan bir alan olduğunu kaydetti.

Seranın yaklaşık 2 ay sürede bu aşamaya geldiğini aktaran Mehmet Cankara'da, bölgeye doğalgazın verilmesi halinde verimliliğin ve ürün çeşidinin arttırılabileceğini, hem yaz hem de kışın ürün çıkarabileceklerini dile getirdi.

Sera İhtisas Organize Sanayi bölgesi için toplantı düzenlendi

Öteyandan, Elazığ TSO öncülüğünde Seracılık ve Sera İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili toplantı düzenlendi. Fırat Kalkınma Ajansın' nda yapılan toplantıya Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, Tarım İl Müdürü Turan Karahan, TKDK İl Koordinatörü İbrahim Sertaç Yılmaz, KOSGEB Müdürü Şaban Yaşa katıldı.

Toplantıda improvement centr Türkiye temsilcisi İbrahim Yılmaz, seracılık alanında yaptığı çalışmalar ve bu anlamda Elazığ' da yapılabilecek seracılık faaliyetleri ile ilgili bilgi verdi.

Bütün paydaşlarla Elazığ' da seracılık anlamında en doğru adımları atmak için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarına değinen TSO Başkanı Arslan;"Hava,iklim ve arazi yapımızı, kısaca tüm detaylarıyla Elazığ' da seracılığı en iyi şekilde yapabilirizin cevabını sahaya en iyi şekilde yansıtmanın ve uygulamanın gayreti içerisindeyiz.Şehrimize katma değer katacak bu çalışma, küçük çapta ilimizde yapılmakta olan seracılık faaliyetlerine de destek olacak ve yeni bir ekonomik girdiği daha şehrimizin hanesine yazmış olacağız"diye konuştu.