Elazığ'da Serviks Kanseri taraması

Elazığ'da "Serviks Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında bilgilendirme ve tarama yapılmaya başlandı.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından "Serviks Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında Yazıkonak Beldesinde etkinlik düzenlendi. “Çocuklar Annesiz Kalmasın ” sloganı ile düzenlenen etkinlikte, toplum tabanlı taramaları yaygınlaştırmak ve farkındalık oluşturmak istendiği aktarıldı. Etkinlik kapsamında mobil kanser tarama aracının bir hafta boyunca belde de kalarak bilgilendirmeler ve ücretsiz taramalar yapacağı bildirildi.

Kadın kanserleri arasında önemli bir orana sahip olan serviks kanserinin dünya çapında bir sorun olduğunu belirten İl Sağlık Müdürümüz Doç. Dr. Cahit Polat, “Tüm ülkelerce önlenebilir tedbirler alınmaktadır. Dünya ölçeğinde 45 yaş altı kadınlarda en sık görülen 2'inci kanser türü olup, meme ve akciğer kanserinden sonra kanserden ölümlerin 3'üncü sırasında yer almaktadır. Tarama programları, serviks kanserinin azalmasında önemli bir etkiye sahip olmasına rağmen hala kadınlar serviks kanseri nedeniyle hayatını kaybetmektedir” dedi.

‘Çocuklar Annesiz Kalmasın' sloganıyla kalıcı bir farkındalık oluşturmak istediklerini dile getiren Doç. Dr. Polat “ Bu amaçlar doğrultusunda müdürlüğümüz, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından, Elazığ Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda 80 kişilik bir gruba serviks kanserinde erken teşhis ve tarama yöntemleri konusunda eğitim verilmiştir. Ayrıca daha çok vatandaşımızla iletişim kurmak üzere ilimizdeki yazılı ve görsel medya organları etkin kullanılmaktadır. Gerçekleştirilen ve planlan televizyon programlarımız devam etmektedir. Bu gün de Yazıkonak beldemizde müdürlüğümüze ait mobil kanser tarama aracı ile çeşitli bilgilendirme ve ücretsiz taramalar yapmaya başladı. Aracımız ocak ayı boyunca burada hizmet verecektir”ifadelerini kullandı.