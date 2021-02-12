Elazığ'da seyir halindeki araç alev aldı, diğer sürücüler müdahale etti

Elazığ'da seyir halindeki aracın motor kısmı bir anda alev aldı.Diğer sürücülerin, yangın tüpleri ile müdahale etmesiyle alevler aracı sarmadan söndürüldü.

Olay, merkeze bağlı Olgunlar Mahallesi Atatürk Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.S. idaresindeki 21 HA 332 plakalı otomobil, seyir halindeyken motor kısmı bir anda alev aldı.Sürücü, aracı durdurarak otomobilden çıktı. O sırada yoldan geçen diğer sürücüler ise tüpler ile müdahale ederek yangını büyümeden söndürdü. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Araç itfaiye ekipleri tarafından güvenli bir noktaya çekilerek soğutma çalışması yapıldı.

Yangın sonucunda otomobilde maddi hasar meydana geldi.