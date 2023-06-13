İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'da seyir halindeki otomobil yandı

Elazığ’da seyir halinde yanan otomobili itfaiye ekipleri söndürdü.

Elazığ'da seyir halinde yanan otomobili itfaiye ekipleri söndürdü.



Yangın, merkeze bağlı Zafran Mahallesi'nde meydana geldi. Plakası öğrenilmeyen otomobil, sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı motor kısmından yanmaya başladı. Araç şoförü çıkan yangına ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.


Ekipler, çıkan yangınla ilgili inceleme başlattı.

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