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Elazığ'da Siber Güvenlik Farkındalık Eğitimleri başladı

Fırat Üniversitesinde “Siber Güvenlik Farkındalık Eğitimleri” başladı.


Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) ve Fırat Üniversitesi'nin ortaklaşa düzenlediği “Siber Güvenlik Farkındalık Eğitimleri” üniversite bünyesinde verilmeye başlandı. İlki düzenlenen eğitim programında, SWORDSEC firması CEO'su Seyfullah Kılıç eğitmen olarak katıldı. Eğitim de katılımcılara siber güvenliğin temel kavramları, siber saldırılar ve güvenlik önlemleri anlatılarak, gerçek örnekler üzerinden uygulamalar gerçekleştirildi.


Yapılacak eğitimin çok faydalı olduğunu belirten FKA Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, eğitimlerin verimli geçmesi temenni etti.


Düzenlenen eğitim programına, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Cebeci, FKA Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, Teknoloji Fakültesi Adli Bilişim Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri ile Elazığ, Malatya Bingöl ve Tunceli illerindeki kamu kurum ve kuruluşlarında bilişim faaliyetlerini yürüten personeller katıldı.

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