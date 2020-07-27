Elazığ'da sıcak hava etkisini sürdürüyor, termometreler yine 47'yi gördü

Meteoroloji'nin uyarısını yaptığı sıcak hava dalgası Elazığ'da etkisini gösterirken, termometreler bir hafta içerisinde iki kez 47 dereceyi gösterdi. Kentte son zamanların en yüksek sıcaklığı bugün yaşandı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyardığı sıcaklık Elazığ'da etkisini göstermeye devam ediyor. Meteoroloji bugün için kent genelinde sıcaklığının 41 derece olacağını duyurdu, termometreler ise 47 dereceyi gösterdi. Geçtiğimiz hafta da termometreler yine 47 dereceyi gösterdiği kentte, vatandaşlar gölgelik alanlarda serinlemeye çalışıyor. Öte yandan, hissedilir derecede artan sıcaklara rağmen sokağa çıkanların fazla olduğu gözlemlendi.

Bölge genelinde sıcak havanın etkisini sürdürmeye devam edeceğini bildiren Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, yarın Elazığ, Malatya, Bingöl, Tunceli ve Adıyıman çevrelerinde gün içinde kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkili olacağını duyurdu.

Havanın 47 derece olduğunu belirten vatandaşlardan Muhammet Canpolat, “Gezmekte zorluk çekiyoruz. Bu hava şartları aynı zamanda yaşlılar içinde zor, Sürekli su içiyoruz. Su bile bizi serinletmiyor. Havalar çok sıcak. İnsanlar bunalıyor ve kendilerini gölgelere atmak zorunda kalıyor” dedi.