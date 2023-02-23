Elazığ'da sıcak yemekler depremzedeler için kaynıyor

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası evlerini terk etmek zorunda kalan yaklaşık bin 700 civarı afetzede Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı yurtlarda kalıyor. Burada yemekler 3 öğün depremzedeler için kaynıyor.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrasında depremzedeler Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki yurtlarda ağırlanmaya başlandı. Ahmet Kabaklı Öğrenci Yurdunda bin 700'ü aşkın depremzede kalırken yemekhanede 23 personel ve 2 diyetisyen görev yapıyor. Günlük olarak sabah kahvaltısı, öğlen yemeği ve akşam yemeği olarak hazırlayıp servis ediliyor. İşleticinin rehberlik ve denetimi yine il müdürlüğü nezdinde gerçekleştiriliyor.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş ve depremin etkilediği çevre illerden gelen depremzedelerimizin beslenme ihtiyaçlarını giderme konusunda il müdürlüğümüz olarak gereken gayreti gösteriyoruz. Günlük olarak 3 öğünde de bin 700 kişilik hazırlık söz konusu ve burada personellerimizin ve işleticilerimizin ciddi emekleri var, yeme içme zamanının dışında da hijyen açısından yemekhane temizliği yapılıyor. Büyük bir emek ve gayret var, misafirlerimizin depremzede olması ekstra hassasiyet istiyor bizler de kurum olarak tüm yoğunluğumuzu buraya aktarıyoruz. İnşallah bu zor süreci de hep birlikte atlatacağız” denildi.