İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'da şiddetli rüzgar etkili oldu, ağaçların dalları kırıldı

Elazığ’da meteorolojinin uyarısını yaptığı kuvvetli rüzgar ve fırtına kısa süreli etkili oldu.

Elazığ'da meteorolojinin uyarısını yaptığı kuvvetli rüzgar ve fırtına kısa süreli etkili oldu. Kuvvetli rüzgar ile toz bulutları oluşurken, bazı ağaçların dalları kırıldı.


Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından saatte 70 kilometreye ulaşması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı. Uyarı sonrası kentte ara ara önce kuvvetli rüzgar ardından da kısa süreli fırtına etkisini gösterdi.


Fırtına nedeniyle toz bulutları oluşan kentte, bazı ağaçların da dalları kırıldı.

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