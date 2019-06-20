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Elazığ'da şiddetli yağış sele neden oldu

Elazığ’da kuvvetli sağanak yarım saat etkili oldu, kent merkezi dahil bir çok yer su altında kaldı.

Elazığ'da kuvvetli sağanak yarım saat etkili oldu, kent merkezi dahil bir çok yer su altında kaldı.


Meteorolojinin bugün uyardığı kuvvetli sağanak Elazığ'da etkili olmaya başladı. Kentte yarım saat yağan ve halen etkisini sürdüren yağış nedeniyle merkez dahil bir çok yer su altında kaldı. Yağmurla birlikte dolu da zaman zaman etkisini gösterdi.


Cadde ve sokakların suyla dolduğu kentte araçlar da uzun süre mahsur kaldı.

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