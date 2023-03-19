İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'da şiddetli yağışlar sonrası dereler coştu

Meteorolojinin kuvvetli yağış uyarısı yaptığı Elazığ’da sağanak etkili oldu.

Meteorolojinin kuvvetli yağış uyarısı yaptığı Elazığ'da sağanak etkili oldu. Hayatı olumsuz etkileyen sağanak yağışın ardından derelerin coştuğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.


Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde etkili olan sağanak yağış pek çok ilde sel felaketine neden oldu. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün kuvvetli yağış uyarısı yaptığı Elazığ ve ilçelerinde de sağanak yağış etkisini sürdürüyor. Sağanak yağışlarda Baskil ilçesinde bulunan Kömürhan, Deliktaş ve Situşağı Haifan dereleri coştu. Etkili yağışlar sonrası coşan dereler vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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