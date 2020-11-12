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Elazığ'da sigara içme yasağı alanı genişletildi

Elazığ’da koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sigara içilmesi yasaklanan yer sayısı genişletildi.

Elazığ'da koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sigara içilmesi yasaklanan yer sayısı genişletildi.


Valilik, Covid-19 tedbirleri kapsamında Vali Erkaya Yırık başkanlığında, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun olağanüstü toplanarak kararlar aldığını bildirdi.


Valilik tarafından yapılan açıklamada, “İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 18.10.2020 tarihli ve 97 no'lu kararında Gazi Caddesi, Vali Fahribey Caddesi, Hürriyet Caddesi'nde sigara içilmesinin kısıtlanması maddesine ek olarak, 12.11.2020 tarihinden itibaren her ilçe kaymakamlığınca belirlenecek, vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu/bulunabileceği cadde ve sokaklar,özellikle trafiğe kapalı olanlar, insan yoğunluğu olan meydanlar (15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Ahmet Aytar Meydanı, Kültür park) ve toplu taşıma araç durakları gibi alanlarda sigara içme kısıtlaması getirilmesine, denetimlerin kolluk kuvvetlerince ve sigara denetim ekiplerince yapılmasına, aykırılık durumunda 900 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir” denildi.


Açıklamanın devamında, ise ülke genelinde olduğu Elazığ'da da 65 yaş ve üzerindekilerin 10.00-16.00 saatleri dışında sokağa çıkmalarının kısıtlandığı kaydedildi.

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