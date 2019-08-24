Elazığ'da sigorta acenteleri ile istişare toplantısı

Elazığ'da sigorta acenteleri temsilcileriyle bir araya gelen Medical Park Elazığ Hastanesi yöneticileri, özel sağlık ve tamamlayıcı sağlık sigortası konularında görüş alışverişinde bulundu.

Medical Park Elazığ Hastanesi, Elazığlı sigorta temsilcilerini ağırladı. Hastane Genel Müdürü Op. Dr. Mahmut Yıldız ile Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Eğin'in de yer aldığı toplantıda kentteki sigorta acenteleri yöneticileri ile karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.Toplantıda, özel, tamamlayıcı sağlık sigortası ve kapsamı hakkında bilgiler verilerek geleceğe yönelik yapılabilecek planlamalar masaya yatırıldı.

Kentte faaliyet gösteren sigorta acente yetkilileri ile bir araya gelerek toplantı gerçekleştirdiklerini belirten Hastanenin Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Eğin, özel sağlık sigortası ile tamamlayıcı sağlık sigortası konularına değindi.

İnsanların daha rahat bir sağlık hizmeti alabileceğine inandıklarını aktaran Eğin, “Özellikle Elazığ'daki özel sağlık sigortası acenteleri ile bir araya geldik. Özel sağlık sigortaları ve tamamlayıcı sağlık sigortaları olan hastalar konusunda birlikte neler yapabileceğimizi de konuştuk. Verimli bir çalışma olduğuna inanıyorum. Özel sağlık sigortası ve tamamlayıcı sağlık sigortası acentelerinin hizmet vermiş olduğu misafirlerimize hastanemizde daha rahat hizmet alabileceği bir ortamı nasıl oluşturabiliriz, onu konuştuk. Bölgedeki en büyük özel hastanelerden biri olarak misafirlerimizin daha rahat bir sağlık hizmeti alabileceğine inanıyoruz” dedi.

Toplantının verimli geçtiğini dile getiren sigorta acentesi yöneticilerinden Fulya Tunç ise, “Elazığ'da sigorta acenteliği yapıyorum. Medical Park Elazığ Hastanesi'nde bir program dahilinde bir araya geldik. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Özel sağlık sigortaları ile tamamlayıcı sağlık sigortalarının önemi ve bu konular hakkında görüşlerimizi bildirdik. Hastaneden de geri bildirimler aldık. Bu toplantıların ve fikir alışverişlerinin sürekli yapılmasının faydalı olacağı kanısındayım” ifadelerini kullandı.