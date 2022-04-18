İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'da silah kaçakçılarına operasyon: 3 tutuklama

Elazığ’da silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 17 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, 3 şüpheli de tutuklandı.

Elazığ'da silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 17 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, 3 şüpheli de tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Elazığ'a ruhsatsız tabanca getirilerek satışa sunulacağını bilgisi aldı. Bunun üzerine Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan çalışmalar sonucunda, şüphelilerin belirlenen işyerlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda U.A., M.F.B. ve A.H. gözaltına alındı. Adreslerde ve şahısların araçlarında yapılan aramalarda ise 17 adet ruhsatsız tabanca, 20 adet şarjör ve 74 adet fişek ele geçirildi.


İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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