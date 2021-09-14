İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Elazığ'da silahını temizleyen şahıs kazara kendini vurdu

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde bir vatandaş silahını temizlerken, silahın ateş alması sonucu yaralandı.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde bir vatandaş silahını temizlerken, silahın ateş alması sonucu yaralandı.


Olay, Elazığ'ın Sivrice ilçesi Kültür Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.U. isimli vatandaş, evinde silahını temizlerken, silahın ateş alması sonucu yaralandı. Silah sesini duyan vatandaşlar durumu sağlık, polis ve jandarma ekiplerine bildirdi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.