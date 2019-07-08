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Elazığ'da silahla yaralama

Elazığ’da bir berber şahsı tüfekle vurarak yaraladı.

Elazığ'da bir berber şahsı tüfekle vurarak yaraladı.


Olay, merkeze bağlı Yeni Mahalle Sakin Sokak üzerinde bulunan bir berber dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinde berber A.C ile Afgan uyruklu bir şahıs arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrası berber, dükkanda bulundurduğu tüfekle Afgan uyruklu şahsı vurdu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheli, polis ekipleri tarafından iş yerinde gözaltına alınarak Fevzi Çakmak Polis Merkezine götürüldü.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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