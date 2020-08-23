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Elazığ'da silahla yaralama ile ilgili 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

Elazığ’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişiyi yaralayan ve yakalanarak gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Elazığ'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişiyi yaralayan ve yakalanarak gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.


Olay, dün merkeze bağlı Alparslan Türkeş Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı iki grup arasında kavga çıktı. Kavgada iki grup silahla birbirlerine ateş etti. Olayda 2 kişi ağır yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada kimlikleri tespit edilen O.G. C.G. ve M.G., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.


İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi.

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