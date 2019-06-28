Elazığ'da silahlı bıçaklı kavga: 2 ölü 2 yaralı

Elazığ'da çıkan silahlı, bıçaklı ve sopalı kavgada 2 kardeş öldü, 2 kardeş ise yaralandı.

Olay,,kent merkezinde Ahmet Aytar Meydanında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, aralarında dükkan kiralama meselesi bulunan Muhammet (38) ve Kadir Karagül (35? kardeşler ile Harun ve İsa Reşitgüler kardeşler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu iki taraf yanında getirdikleri bıçak, beyzbol sopası, bijon anahtarı ile birbirine girdi.

Kavga sonucu Reşitgüler kardeşler bıçakla yaralandı. Yaralı kardeşler olay yerinden kaçarken içlerinden biri silahla karşı tarafa ateş etti. Karagül kardeşler de ağır yaralandı.Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekini sevk edildi.

Karagül kardeşler ambulansla Fırat Üniversitesi ve özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralı kardeşlerin ikisi de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay yerinden yaralı halde kaçan Reşitgüler kardeşler ise Yeni Mahalle'de sığındıkları dükkanda sağlık ekiplerinden yardım istedi.Onlarda ambulanslarla alınarak Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılıp tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.Yapılan inceleme de olay yerinde boş kovanların yanı sıra, bıçak,beyzbol sopası ve bijon anahtarı bulundu.