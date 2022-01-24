İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'da silahlı, bıçaklı kavga: 2 yaralı

Elazığ’da husumetliler arasında çıkan silahlı ve bıçakla kavgada, 2 kişi yaralandı.

Elazığ'da husumetliler arasında çıkan silahlı ve bıçakla kavgada, 2 kişi yaralandı.


Olay, Ataşehir Mahallesi Yemişlik 3'ncü etapta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet olduğu öğrenilen T.G. ve Y.O. sokak ortasında karşılaştı. T.G. belinden çıkardığı silahla husumetlisi Y.O'yu ateş ederek yaralarken Y.O. ise bıçakla karşılık vererek husumetlisini yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.


Öte yandan, jandarma ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı.

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