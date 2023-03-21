İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'da silahlı bıçaklı kavga: 2 yaralı

Elazığ’da meydana gelen silahlı, bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Elazığ'da meydana gelen silahlı, bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.


Olay, Rüstem Paşa Mahallesi Adnan Orakçıoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.T. ile S.C. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ikili birbirine silah ve bıçakla saldırdı. Olayda F.T. silah vurularak, S.C. ise bıçaklanarak yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

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