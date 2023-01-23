İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'da silahlı çatışma: 2 gözaltı

Elazığ’da iki kişi arasında silahlı çatışma çıktı.

Elazığ'da iki kişi arasında silahlı çatışma çıktı. Olayda, yaralanan olmazken 2 şüpheli gözaltına alındı.


Olay, merkez Ataşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı, iki kişi arasında silahlı çatışma çıktı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralanın olmadığı olayda, 2 şüpheli de kullandıkları silahlarla birlikte Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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