İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Elazığ'da silahlı kavga: 1 yaralı

Elazığ’da bir kişi, husumetli olduğu şahsı iş yerinde tabanca ile vurarak yaraladı.

Elazığ'da bir kişi, husumetli olduğu şahsı iş yerinde tabanca ile vurarak yaraladı.


Olay, merkeze bağlı Nailbey Mahallesi Şehit İdris Doğan Caddesi'nde bir tütüncü dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, husumetli olduğu E.A'nın iş yerine gelerek kavga etmeye başlayan bir kişi, E.A'yı tabanca ile vücudunun farklı yerlerinden yaralayıp kaçtı. Silah sesini duyan çevredeki esnafların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.