Elazığ'da silahlı kavga: 1 yaralı

Elazığ'da iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada, 1 kişi yaralandı.

Olay, merkeze bağlı Sanayi Mahallesi Ali Rıza Septioğlu Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında önceden husumet bulunan F.A. ile F.B. caddede karşılaştı. Sözlü tartışmanın ardından F.B. belinden çıkardığı tabanca ile F.A.'yı bacağından vurarak yaraladı ve olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı F.A. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheli F.B. ise İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.