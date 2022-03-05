İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'da silahlı kavga: 1 yaralı

Elazığ’da husumetli iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Elazığ'da husumetli iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.


Olay, merkez Sanayi Mahallesi Yoncalı Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında daha önceden husumet bulunan M.D. ile E.O. sokakta karşılaşarak tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle E.O. belinden çıkardığı tabanca ile M.D.'yi ayağından yaralayarak olay yerinden kaçtı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.


Emniyet ekipleri, olay yerinde çevre güvenliğini sağlarken kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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