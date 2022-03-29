İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'da silahlı kavga: 1 yaralı

Elazığ’da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Elazığ'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.


Olay, gece saatlerinde Üniversite Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği tespit edilemeyen bir şahıs ile G.K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından G.K., silahla vurularak ağır yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı K., ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Olay yerinde inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

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