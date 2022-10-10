Elazığ'da silahlı kavga: 1 yaralı

Elazığ'da meydana gelen silahlı kavgada, 1 kişi yaralandı.

Olay, Doğukent Mahallesinde meydana geldi. Edinile bilgiye göre, M.A. aralarında daha önce husumet bulunan A.S.Ü ve K.Ü. ile karşılaştı. Çıkan tartışma ardından silahlı kavgaya dönüştü ve M.A. silahla vurularak yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.