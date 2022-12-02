İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'da silahlı kavga: 1 yaralı

Elazığ’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Elazığ'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.



Olay, merkeze bağlı Gazi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle silahlı kavgaya dönen olayda bir kişi yaralandı. Kavgayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan bir kişi yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Polis ekipleri olayla ilgili inceleme yaptı.

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