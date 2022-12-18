Elazığ'da silahlı kavga: 1 yaralı

Elazığ'da yaşanan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, gece saatlerinde merkez Mustafapaşa Mahallesi Tahir Şaşmaz Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle silahlı kavgaya dönen olayda 1 kişi yaralandı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, silah seslerini duyan devriyedeki çarşı ve mahalle bekçileri olay yerine gelerek durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kavgada sol bacağından yaralanan şahıs, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.