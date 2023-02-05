Elazığ'da silahlı kavga: 1 yaralı

Elazığ'da iki kişi arasında yaşanan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle silahlı kavgaya dönen olayda 1 kişi yaralandı. Silah seslerini duyan vatandaşların haber vermesi üzerinde olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavgada hafif yaralanan şahıs, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Polis olay ile ilgili inceleme başlattı.