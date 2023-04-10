İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Elazığ'da silahlı kavga: 1 yaralı

Elazığ’da 2 şahıs arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Elazığ'da 2 şahıs arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.


Olay, Ataşehir Mahallesi Kuva-i Milliye Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle silahlı kavgaya dönen olayda G.H. yaralandı. Silah seslerini duyan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan şahıs, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.