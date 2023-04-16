İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'da silahlı kavga: 1 yaralı

Elazığ’da meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Elazığ'da meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.



Olay, merkez Kültür Mahallesi Şehit İdris Doğan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle silahlı kavgaya dönen olayda A.A. yaralandı. Silah seslerini duyan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan şahıs, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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