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Elazığ'da silahlı kavga:1 yaralı

Elazığ’da galericiler sitesinde 2 kişi arasında yaşanan silahlı kavgada 1 kişi vurularak yaralandı.

Elazığ'da galericiler sitesinde 2 kişi arasında yaşanan silahlı kavgada 1 kişi vurularak yaralandı.


Olay, Güney Çevre Yolu üzerinde bulunan Galericiler sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.G. ile Sitenin başkan yardımcısı M.Y. arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Oto galerilerinin arkasında çıkan tartışma da M.Y. silahla vurularak yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.Şüpheli S.G. ise olay yerinden kaçtı.


İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler olay yerine gelerek inceleme yaptı. Şüpheli şahsın yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

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