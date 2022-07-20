Elazığ'da silahlı kavgada parkta oturan kadınlar saçmaların hedefi oldu: 5 yaralı

Elazığ'da husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi ve o sırada parkta oturan 3 kadın yaralandı.

Olay, merkez Rızaiye Mahallesi Borat Sokak'ta bulunan bir parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, husumetli iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle bir kişi, yanındaki pompalı tüfekle husumetli olduğu Ç.A.O. ve A.B.S.'ye ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar Ç.A.O. ve A.B.S. ile o sırada her şeyden habersiz parkta oturan 3 kadına isabet etti. Şüpheliler bölgeden kaçarken, olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatılırken, kaçan şüpheliler M.B. ve M.B. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.