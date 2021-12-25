Elazığ'da silahlı kavgaya karışan şüpheli adliyeye sevk edildi

ELAZIĞ (İHA) – Elazığ'da arkadaşını silahla yaralayan şüpheli yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Olay, dün merkeze bağlı Kültür Mahallesi Adnan Aksakal Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.P. ve A.O.G. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle şüpheli Y.P. üzerinde bulunan silahla A.O.G.'yi yaralayarak olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinden kaçan şüpheli Y.P. ise Cinayet Büro ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünde ifadesi tamamlanan şüpheli Y.P. adliyeye sevk edildi.