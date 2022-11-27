Elazığ'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Elazığ'da sokakta oturduğu sırada pompalı tüfekle saldırıya uğrayan bir şahıs yaralandı.

Olay, İzzetpaşa Mahallesi Mehmetçik Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobille gelen şüpheliler sokak üzerine oturan T.K. isimli şahsa pompalı tüfekle 3 el ateş etti. Saçmaların isabet ettiği K. yaralanırken şüpheli şahıslar ise kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kimliklerini tespit ettiği şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.