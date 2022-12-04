Elazığ'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Elazığ'da sokakta ilerlediği sırada silahla saldırıya uğrayan bir şahıs yaralandı.

Olay, Sanayi Mahallesi Santral Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişi veya kişiler, sokak üzerine yürüyen O.K.'ye henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı silahla ateş etti. Saldırı sunucu O.K. yaralanırken şüpheli şahıslar ise kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.