Elazığ'da silobasa çarpan araç sürücüsü alkollü çıktı

Elazığ'da park halindeki silobasa çarpan sürücü 300 promil alkollü çıktı.

Kaza, gece merkez Malatya Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Y. idaresindeki 23 ER 801 plakalı otomobil, park halindeki 23 AYY 139 plakalı silobasa çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan otomobil sürücüsünün 300 promil alkollü çıktığı öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü kaydedildi.