Elazığ'da sınav kalemleri öğrenciler için toplandı

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Elazığ Gençlik Merkezi çalışanları ve gönüllüleri YKS'de üniversite adaylarına verilen sınav setlerini, öğrenciler için topladı.

Elazığ Muammer Faruk Salgar Gençlik Merkezi ekibi, Gençlik ve Spor Bakanlığının ‘Tek Kullanımlık Sanma Sakın Çöpe Atmaya Kalkma' sloganıyla başlattığı 'Genç Dönüşüm' projesi çerçevesinde sınav merkezlerinin önüne gitti. Ekipler, sınav merkezi önünde sınava giren adaylardan ÖSYM'nin dağıttığı sınav setlerindeki kalem, silgi ve kalemtıraşları talep etti. Toplanan setlerin ihtiyaç sahibi okullardaki öğrencilere verileceği bildirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren yaptığı açıklamada; “Gençlik Merkezi Çalışanlarımız ve Gönüllü Gençlerimiz, ÖSYM'nin sınav esnasında öğrencilere dağıttığı sınav setlerini toplayıp ihtiyaç sahibi okullardaki öğrencilere özellikle köy okullarımıza ulaştırıyoruz. Gençlik Merkezimizin yaptığı çalışmalarda ziyaret ettiğimiz köy okulları ve dezavantajlı yerlerde topladığımız setleri buralar da dağıtıyoruz, hem farkındalık hemde paylaşım adına yapılan bu çalışmalardan ötürü Gençlik Merkezi Ekibimizi yürekten kutluyorum” ifadelerine yer verdi.