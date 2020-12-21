İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Elazığ'da sis etkili oldu, kent bulutlar altında kaldı

Elazığ’da sis etkili olurken, kent merkezi bulutlar altında kaldı.

Elazığ'da sis etkili olurken, kent merkezi bulutlar altında kaldı.


Elazığ'da kent genelinde sis etkili oldu. Sis nedeniyle özellikle Malatya, Diyarbakır ve Bingöl'e geçişi sağlayan Güney Çevre yolu dahil kent merkezinde görüş mesafesi düştü. Sabahın ilk saatlerinden itibaren oluşan sis ulaşımı etkilemedi. Sis bulutları altında kalan kentte oluşan manzara ise drone ile görüntülendi.


Öte yandan, Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Elazığ, Malatya, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman'da sis ve pus nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması konusunda uyarı yaptı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.